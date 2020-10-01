Коронавирус Сразу две страны ЕС вводят чрезвычайное положение из-за пандемии

2020-10-01 08:12 117

В Чехии с 5 октября снова вводят чрезвычайное положение в связи с эпидемией коронавируса.

Как сообщает Укринформ, чрезвычайное положение вводится на месяц. Министр здравоохранения Роман Примула отметил , что в отличие от чрезвычайного положения весны 2020 года, на этот раз запреты не коснутся бизнеса.

Планируется ограничить число людей на частных праздниках - до 10 человек в помещениях и до 20 на свежем воздухе. Школы в наиболее проблемных регионах перейдут на дистанционное обучение на 2 недели.

С 19 октября вступит в действие ограничения по количеству гостей на свадьбах - до 30 человек.

В этот раз чешские власти не будут закрывать предприятия, торговые центры и рестораны, но в ресторанах будет ограничено количество посетителей. Концерты, оперные и музыкальные представления будут отменены, драматические и балетные спектакли разрешено проводить при условии, что зрители должны быть в масках. Не будут отменяться спортивные соревнования, но они будут проводиться или без зрителей, или с их ограниченным количеством.

В Словакии с 1 октября вводится режим чрезвычайной ситуации из-за сложной ситуации с Covid-19. Об этом сообщил премьер-министр страны Игор Матович на брифинге.

По его словам, режим ЧС продлится 45 дней, по истечению которых, в зависимости от эпидемиологической ситуации, правительство примет решение о его продлении либо пркращении.

При этом, согласно закону, период чрезвычайной ситуации в Словакии не может длиться дольше 90 дней. Предыдущий режим ЧС из-за коронавируса, введенный в стране 16 марта, закончился 14 июня.

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