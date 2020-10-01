Экономика Нацбанк изменил курсы основных валют - почем сегодня доллар и евро

2020-10-01 09:14 369

Нацбанк на четверг, 1 октября, ослабил официальный курс гривны к европейской валюте до 33,1643 грн/евро по сравнению с 33,1309 грн/евро днем ранее. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Так, официальный курс гривны к доллару НБУ понизил до 28,3105 грн/долл. по сравнению с 28,2989 грн/долл. днем ранее.

На межбанковском рынке в течение торговой сессии в среду, 30 сентября, котировки доллара в покупке снизились с 28,31 грн. до 28,28 грн, в продаже – с 28,335 грн до 27,30 грн.

Котировки евро упали в покупке с 33,2217 грн до 33,0762 грн, в продаже - с 33,2482 грн до 33,0968 грн. А котировки по российскому рублю поднялись с 0,3565 грн до 0,3635 грн в покупке и с 0,3570 до 0,3639 грн в продаже.

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