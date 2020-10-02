Коронавирус В МОЗ пояснили, почему не намерены вводить жесткие карантинные меры

2020-10-02 19:30 120

 В Минздраве Украины убеждены, что сейчас в стране нельзя вводить жесткие карантинные меры и ограничения. 

"Когда мы говорили о марте-апреле, у нас были своевременно введены жесткие карантинные ограничения. И в Украине не было пикового роста количества случаев коронавирусной болезни. За это время мы подготовили систему здравоохранения и четко понимаем, что нельзя вводить такие жесткие меры, потому что это весьма негативно влияет на экономику", - заявил главный санврач страны, замминистра здравоохранения Виктор Ляшков интервью "Украинскому радио".

Также Ляшко напомнил, что карантинные правила, которые существуют в стране сегодня, предусматривают четкое соблюдение санитарных норм: ношение маски, соблюдение дистанции и мытья рук.

Сегодня, по его словам, главная задача в том, чтобы создать необходимые условия работы для бизнеса во время пандемии, органов местного самоуправления, мэров городов.

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