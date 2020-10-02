Политика Киев не окажет военную помощь в карабахском конфликте ни одной из сторон, - Аваков

2020-10-02 21:36 285

Глава МВД Арсен Аваков прокомментировал заявление нардепа от Слуги народа Людмилы Марченко о намерении Украины оказывать помощь Азербайджану.

“Украина не будет оказывать военную помощь в азербаджано-армянском конфликте ни одной из сторон. А вот медицинскую помощь - таблетки для слишком уж фантазирующих депутатов надо бы поискать всей страной”, - написал Аваков в Twitter.

Ранее Марченко заявила, что Украина готова оказать военную помощь Баку в вооруженном противостоянии Азербайджана с Арменией в Нагорном Карабахе в случае такой необходимости.

"Украина готова на разных площадках поддерживать Азербайджан. Это и военная поддержка, и гуманитарная всем тем, что нужно будет в будущем. Это военная ситуация", - сказала Марченко, которая отвечает за межпарламентские связи с Баку.

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