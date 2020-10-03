Политика Зеленский сделал заявление о новом обмене пленными

2020-10-03 13:00 366

 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующий обмен пленными зависит от доступа представителей Красного Креста к оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Черновцах заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Как объяснил глава государства, Красный Крест должен верифицировать списки на обмен, которые подают стороны процесса.

"На последней встрече советников "нормандской четверки" в Берлине, где был Андрей Ермак ... он договорился, что Красный Крест будет привлечен, его пустят на оккупированную территорию. Как только это произойдет, будет обмен... Даты нет пока, мы все этого ждем", - подчеркнул он.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

Коболев сделал заявление по отопительному сезону

2020-10-03 11:30 591

В Украине проходят клинические испытания профилактических лекарств от COVID-19 - Зеленский

2020-10-01 21:30 942

Ситуация в Карабахе: Путин, Трамп и Макрон сделали важное заявление

2020-10-01 21:00 996

Зеленский объяснил ухудшение ситуации с COVID в Украине

2020-10-01 16:30 837

Еще новости в разделе "Политика"

Зеленский сделал заявление о новом обмене пленными

2020-10-03 13:00 366

Киев не окажет военную помощь в карабахском конфликте ни одной из сторон, - Аваков

2020-10-02 21:36 735

Турция перебросила в Нагорный Карабах сотни исламистов из Сирии, - Макрон

2020-10-02 18:32 672

Лидеры ЕС приняли важное решение по санкциям против руководства Беларуси

2020-10-02 13:43 729
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Зеленский сделал заявление о новом обмене пленными 2020-10-03 13:00 366
Киев не окажет военную помощь в карабахском конфликте ни одной из сторон, - Аваков 2020-10-02 21:36 735
Турция перебросила в Нагорный Карабах сотни исламистов из Сирии, - Макрон 2020-10-02 18:32 672
Лидеры ЕС приняли важное решение по санкциям против руководства Беларуси 2020-10-02 13:43 729

Лента

15:00 Умер врач, ставший лицом борьбы с коронавирусом в Украине
14:56 Охорона Порошенко погрожує ЗМІ за новину про святкування дня народження президента у день жалоби
14:30 Доллар начал "качать" гривну, эксперты предупредили украинцев: "курс достигнет..."
14:00 В Украине хотят изменить правила денежных переводов: чего ожидать и кого это коснется
13:30 Кто чаще передает коронавирус. Новое исследование
13:00 Зеленский сделал заявление о новом обмене пленными
12:30 Мальчик заразился пневмонией от хомячка
12:00 Украинцам будут выплачивать двойные пенсии
11:30 Коболев сделал заявление по отопительному сезону
11:00 "На 1000 гривен больше": коммуналка резко подорожает, за что придется переплачивать