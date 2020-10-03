Политика Зеленский сделал заявление о новом обмене пленными

2020-10-03 13:00 366

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующий обмен пленными зависит от доступа представителей Красного Креста к оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Черновцах заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Как объяснил глава государства, Красный Крест должен верифицировать списки на обмен, которые подают стороны процесса.

"На последней встрече советников "нормандской четверки" в Берлине, где был Андрей Ермак ... он договорился, что Красный Крест будет привлечен, его пустят на оккупированную территорию. Как только это произойдет, будет обмен... Даты нет пока, мы все этого ждем", - подчеркнул он.

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