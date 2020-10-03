В Украине четвертый день подряд рекорд по COVID-19
2020-10-03 10:00 198
Четыре дня подряд в Украине фиксируют более четырех тысяч случаев коронавируса. ВОЗ предрекает рост до 7-9 тысяч.
В Украине за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 4661 человек. Рекордный прирост COVID-19 наблюдается уже четыре дня подряд.
Днем ранее было обнаружено 4633 случая коронавируса.
Всего инфекцию подтвердили у 222 322 человек. За сутки от коронавируса скончались 92 украинца (всего 4353). Излечились 98 737 инфицированных (2146 за сутки).
Суточный прирост COVID-19 по регионам:
- Винницкая обл - 6554 (+102)
- Волынская обл - 8455 (+130)
- Днепропетровская обл - 6719 (+297)
- Донецкая обл - 3864 (+214)
- Житомирская обл - 6468 (+203)
- Закарпатская обл - 10105 (+101)
- Запорожская обл - 4401 (+117)
- Ивано-Франковская обл - 14093 (125)
- Кировоградская обл - 1158 (+17)
- Киев - 24043 (+441)
- Киевская обл - 9591 (+163)
- Львовская обл - 21032 (+206)
- Луганская обл - 1207 (+67)
- Николаевская обл - 3490 (+121)
- Одесская обл - 14379 (+310)
- Полтавская обл - 2727 (+215)
- Ровенская обл - 12956 (+186)
- Сумская обл - 4908 (+231)
- Тернопольская обл - 14167 (+171)
- Харьковская обл - 20104 (+516)
- Херсонская обл - 1340 (+90)
- Хмельницкая обл - 6647 (+215)
- Черновицкая обл - 14966 (+179)
- Черкасская обл - 4430 (+135)
- Черниговская обл - 4518 (+109)
Как сообщалось, ВОЗ прогнозируют, что суточная заболеваемость коронавирусом в Украине удвоится в ближайшие месяцы и составит от 7000 до 9000 случаев в день.
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