Коронавирус В Украине четвертый день подряд рекорд по COVID-19

2020-10-03 10:00 198

 

Четыре дня подряд в Украине фиксируют более четырех тысяч случаев коронавируса. ВОЗ предрекает рост до 7-9 тысяч.

В Украине за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 4661 человек. Рекордный прирост COVID-19 наблюдается уже четыре дня подряд.

Днем ранее было обнаружено 4633 случая коронавируса.

Всего инфекцию подтвердили у 222 322 человек. За сутки от коронавируса скончались 92 украинца (всего 4353). Излечились 98 737 инфицированных (2146 за сутки).

Суточный прирост COVID-19 по регионам:

  • Винницкая обл - 6554 (+102)
  • Волынская обл - 8455 (+130)
  • Днепропетровская обл - 6719 (+297)
  • Донецкая обл - 3864 (+214)
  • Житомирская обл - 6468 (+203)
  • Закарпатская обл - 10105 (+101)
  • Запорожская обл - 4401 (+117)
  • Ивано-Франковская обл - 14093 (125)
  • Кировоградская обл - 1158 (+17)
  • Киев - 24043 (+441)
  • Киевская обл - 9591 (+163)
  • Львовская обл - 21032 (+206)
  • Луганская обл - 1207 (+67)
  • Николаевская обл - 3490 (+121)
  • Одесская обл - 14379 (+310)
  • Полтавская обл - 2727 (+215)
  • Ровенская обл - 12956 (+186)
  • Сумская обл - 4908 (+231)
  • Тернопольская обл - 14167 (+171)
  • Харьковская обл - 20104 (+516)
  • Херсонская обл - 1340 (+90)
  • Хмельницкая обл - 6647 (+215)
  • Черновицкая обл - 14966 (+179)
  • Черкасская обл - 4430 (+135)
  • Черниговская обл - 4518 (+109)

Как сообщалось, ВОЗ прогнозируют, что суточная заболеваемость коронавирусом в Украине удвоится в ближайшие месяцы и составит от 7000 до 9000 случаев в день.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

Синоптик рассказала, когда в Украину вернется теплая осень

2020-10-03 10:30 258

Киев не окажет военную помощь в карабахском конфликте ни одной из сторон, - Аваков

2020-10-02 21:36 648

В октябре в Украине прогнозируют первые серьезные заморозки

2020-10-02 20:34 696

В МОЗ пояснили, почему не намерены вводить жесткие карантинные меры

2020-10-02 19:30 630

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Мальчик заразился пневмонией от хомячка

2020-10-03 12:30 105

В Украине четвертый день подряд рекорд по COVID-19

2020-10-03 10:00 198

В МОЗ пояснили, почему не намерены вводить жесткие карантинные меры

2020-10-02 19:30 630

В США создали простой, надежный и дешевый тест на коронавирус COVID-19

2020-10-02 15:28 1401
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Мальчик заразился пневмонией от хомячка 2020-10-03 12:30 105
В Украине четвертый день подряд рекорд по COVID-19 2020-10-03 10:00 198
В МОЗ пояснили, почему не намерены вводить жесткие карантинные меры 2020-10-02 19:30 630
В США создали простой, надежный и дешевый тест на коронавирус COVID-19 2020-10-02 15:28 1401

Лента

13:00 Зеленский сделал заявление о новом обмене пленными
12:30 Мальчик заразился пневмонией от хомячка
12:00 Украинцам будут выплачивать двойные пенсии
11:30 Коболев сделал заявление по отопительному сезону
11:00 "На 1000 гривен больше": коммуналка резко подорожает, за что придется переплачивать
10:30 Синоптик рассказала, когда в Украину вернется теплая осень
10:00 В Украине четвертый день подряд рекорд по COVID-19
22:12 Лига Европы-2020/21: определены составы всех групп и даты каждого из шести туров
21:36 Киев не окажет военную помощь в карабахском конфликте ни одной из сторон, - Аваков
20:34 В октябре в Украине прогнозируют первые серьезные заморозки