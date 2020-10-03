Коронавирус В Украине четвертый день подряд рекорд по COVID-19

2020-10-03 10:00 198

Четыре дня подряд в Украине фиксируют более четырех тысяч случаев коронавируса. ВОЗ предрекает рост до 7-9 тысяч.

В Украине за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 4661 человек. Рекордный прирост COVID-19 наблюдается уже четыре дня подряд.

Днем ранее было обнаружено 4633 случая коронавируса.

Всего инфекцию подтвердили у 222 322 человек. За сутки от коронавируса скончались 92 украинца (всего 4353). Излечились 98 737 инфицированных (2146 за сутки).

Суточный прирост COVID-19 по регионам:

Винницкая обл - 6554 (+102)

Волынская обл - 8455 (+130)

Днепропетровская обл - 6719 (+297)

Донецкая обл - 3864 (+214)

Житомирская обл - 6468 (+203)

Закарпатская обл - 10105 (+101)

Запорожская обл - 4401 (+117)

Ивано-Франковская обл - 14093 (125)

Кировоградская обл - 1158 (+17)

Киев - 24043 (+441)

Киевская обл - 9591 (+163)

Львовская обл - 21032 (+206)

Луганская обл - 1207 (+67)

Николаевская обл - 3490 (+121)

Одесская обл - 14379 (+310)

Полтавская обл - 2727 (+215)

Ровенская обл - 12956 (+186)

Сумская обл - 4908 (+231)

Тернопольская обл - 14167 (+171)

Харьковская обл - 20104 (+516)

Херсонская обл - 1340 (+90)

Хмельницкая обл - 6647 (+215)

Черновицкая обл - 14966 (+179)

Черкасская обл - 4430 (+135)

Черниговская обл - 4518 (+109)

Как сообщалось, ВОЗ прогнозируют, что суточная заболеваемость коронавирусом в Украине удвоится в ближайшие месяцы и составит от 7000 до 9000 случаев в день.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире