Экономика Доллар начал "качать" гривну, эксперты предупредили украинцев: "курс достигнет..."

2020-10-03 14:30 711

 

Курс американского доллара к гривне изменится уже на следующей неделе

Об этом рассказали экономические эксперты изданию "Сегодня".

Мнения специалистов разделились: цена на валюту может как и подняться, так и опустится.

Александр Охрименко и Андрей Шевчишин утверждают, что стоимость доллара продолжит расти на 5-6 копеек.

"Но к концу первой декады октября ожидаю курс в коридоре 28,4-28,5 грн/доллар", - отметил Охрименко.

Похожий прогноз сделал и Андрей Шевчишин. По его словам, курс достигнет отметки в 28,5 гривны за доллар.

По мнению Олега Пендзина, украинская гривна наоборот укрепит свои позиции на следующей неделе. Эксперт уверен, что на это повлияют грядущие выборы.

"Оценочно наличный доллар подешевеет на следующей неделе копеек на пять, и курс продажи окажется в коридоре 28,25-28,38. Этот тренд продолжится в октябре и далее. Никто не будет перед выборами девальвировать гривну", - пояснил эксперт.

Эксперты сошлись в мнении, что пока не стоит продавать американскую валюту, поскольку заработать не этом нет шансов.

Ранее мы сообщали, что в проекте Государственного бюджета на следующий год заложен курс 29 грн за один доллар. В частности, в конце лета Кабинет министров Украины одобрил новый прогноз экономического и социального развития государства.

В правительстве ожидают, на конец 2021 года курс доллара будет колебаться на уровне 28,8 грн, а средний курс доллара за год составит 29,1 грн.

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