Коронавирус Эксперт рассказал, как не подхватить коронавирус с поверхности продуктов

2020-10-04 11:00 330

Эксперт назвал лучший способ очистить продукты от частиц вируса.

Так, специалист по биологической защите Георгий Фролов объяснил, как снизить риск возможного заражения коронавирусной инфекцией с поверхности купленных овощей и фруктов.

По словам эксперта, принесенные из магазина продукты можно мыть специальным мылом, или протирать влажными антибактериальными салфетками.

"Оба способа одинаково эффективно препятствуют попаданию активных ковидовских форм в организм", - отметил ученый.

В то же время, уточнил он, овощи и фрукты должны тщательно промываться после обработки. Особенно это важно делать после использования салфеток. Такой способ очищения продуктов от частиц вируса все же не уничтожает абсолютно все, вдобавок на поверхности могут сохраняться вещества-дезинфекторы, способные токсично действовать на организм.

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