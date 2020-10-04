Коронавирус В Британии совершили прорыв в борьбе с коронавирусом

2020-10-04 13:30 207

Британская вакцина от коронавирусной болезни COVID-19 может быть готова к Пасхе.

Об этом сообщило издание DailyMail с ссылкой на источники в правительстве страны. Отмечается, что каждый взрослый в Великобритании может быть вакцинирован от коронавируса сразу после Пасхи. Сейчас в стране разрабатывают план по обучению медработников использовать вакцину.

Как пишут журналисты, для массовой вакцинации может потребоваться всего три месяца.

Издание отметило, что такая информация совпадает с намеком премьера страны Бориса Джонсона о том, что введенное в стране "правило шести" может быть приостановлено к Пасхе.

Отметим, что в рамках "правила шести" в стране нельзя собираться компаниями больше шести человек как на улице, так и в помещении. Исключения составили школы, работа, а также свадьбы, похороны и командные спортивные мероприятия, организованные с учетом коронавирусных мер предосторожности. Нарушителям правил грозит штраф в 100 фунтов.

Напомним, что ранее Джонсон заявил, что страна всячески способствует скорейшему изобретению вакцины от коронавируса, однако жертвовать безопасностью, чтобы быстрее получить результат, Великобритания не будет.

Также Джонсон сообщал, что вакцина, разработанная Оксфордским университетом, проходит третью стадию клинических испытаний. По его словам, фармацевтическая компания AstraZeneca уже приступила к производству миллионов доз этого препарата.

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