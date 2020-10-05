Политика Азербайджан поставил Армении ультиматум, но готов прекратить все военные действия

2020-10-05 10:14 264

Как заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, он готов немедленно прекратить все военные действия, если Армения выведет войска из Нагорного Карабаха и предоставит четкий план отступления.

"Наше условие для прекращения огня состоит в том, что Армения должна предложить план вывода войск с оккупированных азербайджанских территорий в Нагорном Карабахе.

Он должен быть не на словах, а выполняться на деле, - в какие дни какие территории будут освобождены", - заявил Алиев в интервью Al Arabia.

Конфликт между государствами должен быть решен путем мирного диалога, говорит президент Азербайджана. Он также подчеркнул, что его страна постарается восстановить нормальные отношения с армянским народом, несмотря на произошедшее обострение.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения готова пойти на мирные переговоры, если они будут вестись в формате "минской группы" ОБСЕ.

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