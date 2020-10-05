Коронавирус В Броварах пьяный полицейский сбил двух человек на пешеходном переходе

2020-10-05 09:38 255

В Броварах под Киевом пьяный полицейский сбил двух женщин на пешеходном переходе, одна из них скончалась от полученных травм. Еще одну женщину доставили в больницу.

Как сообщает ГУ Нацполиции в Киевской области, после наезда на пешеходов полицейский на авто Volkswagen столкнулся с деревом через пол сотни метров.

"За рулем автомобиля находился участковый офицер Деснянского управления полиции. Полицейский, совершивший смертельное ДТП, уволен из органов внутренних дел. Его непосредственный руководитель после проведения служебного расследования будет снят с должности.

Также мы всячески будем содействовать представителям ГБР в расследовании причин и обстоятельств аварии. Виновник должен понести справедливое наказание", - сообщил Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

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