Коронавирус В Броварах пьяный полицейский сбил двух человек на пешеходном переходе

2020-10-05 09:38 255

В Броварах под Киевом пьяный полицейский сбил двух женщин на пешеходном переходе, одна из них скончалась от полученных травм. Еще одну женщину доставили в больницу.

Как сообщает ГУ Нацполиции в Киевской области, после наезда на пешеходов полицейский на авто Volkswagen столкнулся с деревом через пол сотни метров.

"За рулем автомобиля находился участковый офицер Деснянского управления полиции. Полицейский, совершивший смертельное ДТП, уволен из органов внутренних дел. Его непосредственный руководитель после проведения служебного расследования будет снят с должности.

Также мы всячески будем содействовать представителям ГБР в расследовании причин и обстоятельств аварии. Виновник должен понести справедливое наказание", - сообщил Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

фото Национальная оперетта Украины представляет онлайн-проект «Первый шаг в большое искусство»

2020-09-25 10:59 1926

Когда «ЕС» примет решение по кандидатам по Киевской области?

2020-09-18 16:25 1986

Тысячи детей не пойдут в школу в Киевской области: чиновники раскрыли тревожные причины

2020-09-16 22:00 1224

В 19 учебных заведениях Киевской области обнаружен коронавирус

2020-09-10 13:42 963

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Китайским медикам начали колоть вакцину, которая не дала серьезных побочных эффектов

2020-10-05 12:15 126

После выходных число новых случаев коронавируса заметно уменьшилось

2020-10-05 11:16 213

В Украине введено новое разделение на зоны карантина - полный список городов и областей

2020-10-05 10:41 258

В Броварах пьяный полицейский сбил двух человек на пешеходном переходе

2020-10-05 09:38 255
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Китайским медикам начали колоть вакцину, которая не дала серьезных побочных эффектов 2020-10-05 12:15 126
После выходных число новых случаев коронавируса заметно уменьшилось 2020-10-05 11:16 213
В Украине введено новое разделение на зоны карантина - полный список городов и областей 2020-10-05 10:41 258
В Броварах пьяный полицейский сбил двух человек на пешеходном переходе 2020-10-05 09:38 255

Лента

12:43 ЦИК утвердил формы протоколов для местных выборов в Украине
12:15 Китайским медикам начали колоть вакцину, которая не дала серьезных побочных эффектов
11:42 Что сейчас происходит в зоне ООС на Донбассе - обновленные данные штаба
11:16 После выходных число новых случаев коронавируса заметно уменьшилось
10:41 В Украине введено новое разделение на зоны карантина - полный список городов и областей
10:18 У Кривому Розі 11,5 млн бюджетних гривень направили фірмам, пов'язаним з наближеним Вілкула
10:14 Азербайджан поставил Армении ультиматум, но готов прекратить все военные действия
09:38 В Броварах пьяный полицейский сбил двух человек на пешеходном переходе
09:11 Зараженного COVID-19 Трампа быстро поставили на ноги экспериментальными лекарствами
08:39 COVID-19 обрушил мировые цены на нефть - что реально происходит в экономике