Коронавирус С 6 октября Париж и пригороды признаны зоной максимальной опасности

2020-10-06 08:38 411

Власти Франции объявили Париж и его пригороды "зоной максимальной опасности" в связи с распространением коронавируса Covid-19.

Как сообщает Le Figaro, новые санитарные меры вступят в силу 6 октября и будут действовать 15 дней.

Учебные аудитории или лекционные залы в университетах могут быть заполнены только на 50%. При этом, рестораны могут оставаться открытыми при условии усиления санитарных мер.

Кроме того правительство рекомендует всем, у кого есть такая возможность, работать удаленно.

Напомним, Франция ввела новые ограничения из-за Covid-19. В стране подготовили обновленную классификацию зон по степени активности распространения вируса. В зоне максимальной опасности бары, рестораны и культурные объекты работают только лишь в случае строгого соблюдения ими санитарных норм.

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