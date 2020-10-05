Коронавирус Эффективность украинского лекарственного средства против SARS-CoV-2 подтвердили в Европе - Академия Меднаук

2020-10-05 17:00 516

На официальном сайте Национальной Академии Медицинских наук Украины (НАМНУ) появилось сообщение о получении новых данных, подтверждающих противовирусное действие лекарственного средства "Протефлазид" при SARS-CoV-2.

Об этом пишут "Украинские новости".

Исследования были проведены в двух европейских научных центрах - Helmholtz Centre for Infection Research (Germany) и CReSA BSL3 laboratory, Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA), IRTA Campus Universitat Autònoma de Barcelona (Spain).

"В опытах in vitro подтверждены предварительные выводы украинских ученых: лекарственное средство Протефлазид проявляет специфическую противовирусную активность в отношении коронавирусов CoV229E и SARS-CoV-2", - говорится в сообщении НАМН Украины.

Заведующий отделом интенсивной терапии и детоксикации Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского НАМНУ, доктор меднаук Сергей Борщев напомнил о "болезненной истерии", которая взорвалась после обнародования результатов доклинических исследований действующего вещества протефлазид, проведенных в лаборатории Института эпидемиологии. После заявления руководства НАМНУ, что "действующее вещество эффективно подавляет репликацию коронавируса в клеточной культуре in-vitro", ряд "экспертов" обвинили украинских ученых в "занятиях лженаукой".

"С апреля 2020 по настоящее время в рамках исследования профилактического действия препарата Протефлазид принимают участие сотрудники нашего института. Среди 192 сотрудников, принимавших препарат, не зафиксировано ни одного случая заболевания COVID-19 и побочных действий Протефлазида. Есть мнение, что при условии широкого применения препарата мы бы имели совсем другие, значительно меньшие показатели заболеваемости и тяжелых случаев COVID-19 и существенно ниже летальность", - уверен доктор медицинских наук Сергей Борщев.

Александр Гриневич, доктор меднаук, заслуженный деятель науки Украины, сообщил: "Официальные письма клиник свидетельствуют об эффективности "off-label" применения противовирусного препарата с действующим веществом протефлазид:

при использовании медицинским персоналом с профилактической целью: использовали препарат более 6000 специалистов, из них были инфицированы и заболели COVID-19 не более 2% (показатель заболеваемости медперсонала в начале пандемии по стране - 18-20%, сейчас - 7-8%), наблюдалосьлегкое течение заболевания; смертность - отсутствует;

для лечения больных COVID-19: с легким течением пролечено более 250 пациентов; средней тяжести - более 100 пациентов; с тяжелым - 15 пациентов; ни один из пациентов не изменил статус в сторону ухудшения; все пациенты выписаны; смертность среди тех, кто лечился препаратом - отсутствует".

20 марта 2020 на пресс-конференции с участием президента НАМНУ академика Виталия Цимбалюка объявлено о положительном результате исследований НАМНУ действующего вещества протефлазид относительно способности подавлять репликацию коронавирусов. После этого производитель препарата "Протефлазид" начал акцию по бесплатной поставке препарата для защиты медперсонала опорных больниц, определенных для лечения тяжелобольных на Сovid-19. Однако в СМИ началась кампания черного пиара против препарата Протефлазид, к которой присоединились У.Супрун и А.Садовый. На фоне кампании АМКУ решил оштрафовать производителя якобы "за ложные сведения" о свойствах препарата. Дело рассматривается в суде. Решение АМКУ вызвало протест медиков опорных больниц, которые пользуются препаратом.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире