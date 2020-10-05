Политика Кравчук сказал, кто может заменить Фокина в ТКГ

2020-10-05 18:30 246

Глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук рассказал, как будут выбирать нового кандидата в украинскую делегацию.

Как рассказал он в эфире телеканала «Украина 24», обращать внимание в первую очередь будут на политическую позицию и профессионализм.

«Чтобы это не был человек, который импровизирует. Чтобы он очень серьезно погружался в ситуацию, знал эту ситуацию и не спешил с выводами или оценками», - сказал Кравчук.

Он подчеркнул, что смотреть на кандидата будут «со всех сторон».

Отметим, что первого премьер-министра Украины Витольда Фокина вывели из состава украинской делегации в ТКГ 30 сентября.

Причиной такого решения стали скандальное заявление Фокина о всеобщей амнистии, а также из-за озвученного им мнения о том, что он сомневается, что на Донбассе Украина воюет с Россией.

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