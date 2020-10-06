Политика Майдан в Киргизии: протестующие захватили здания парламента и правительства

2020-10-06 09:11 174

В столице Киргизии Бишкеке участники акции протеста против результатов парламентских выборов в ночь на 6 октября захватили Белый дом — административное здание, в котором работают парламент, аппарат президента и сам глава государства. В соцсетях и СМИ появилась информация, что некоторые политики стали исполнять обязанности глав МВД, ГКНБ и Генпрокуратуры.

"После попытки штурма ворот Белого дома начались столкновения между милицией и митингующими, которые длились несколько часов. Ночью митингующие вошли в Белый дом", - сообщает Sputnik Кыргызстан.

Нынешний президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков находится в Бишкеке. Его пресс-секретарь Толгонай Стамалиева сообщила, что президент на рабочем месте в здании Жогорку Кенеша был до 2 часов ночи, проводил индивидуальные диалоги со всеми политическими силами. Он рассчитывает на благоразумие организаторов акции протеста.

Напомним, 5 октября в столице Киргизии, Бишкеке, начались акции протеста с призывами аннулировать результаты выборов 4 октября. На митинг вышли несколько тысяч человек, демонстранты пытались штурмовать парламент и дворец президента. Митингующие заявляют, что голосование 4 октября сфальсифицировали путем подкупа избирателей, использования админресурса и других нарушений.

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