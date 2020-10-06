Коронавирус Немецких депутатов заставили носить маски - нарушителям грозят большие штрафы

2020-10-06 15:46 273

С сегодняшнего дня в немецком парламенте под угрозой большого штрафа обязали всех носить маски. Эта мера продлится минимум до 17 января. Такое правило было введено распоряжением главы Бундестага Вольфганга Шойбле.

За нарушение "масочного режима" предусмотрен штраф, который может достигать нескольких тысяч евро. Также нарушителям могут запретить вход в помещение Бундестага.

"Дееспособность немецкого Бундестага может быть серьезно нарушена или даже остановлена ​​за короткий промежуток времени", - говорится в сообщении пресс-службы Бундестага, сообщает DW.

Ношение маски обязательно во всех помещениях Бундестага, включая зал заседаний, конференц-залы и комнаты для совещаний, а также все коридоры и лифты в зданиях.

Снимать маски можно только тогда, когда депутаты находятся на своих местах в соответствующих помещениях и на расстоянии не менее полутора метров от других. Снимать маски разрешается и докладчикам на трибуне перед микрофоном, а также председательствующим на заседаниях.

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