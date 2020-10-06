Политика Зеленский заявил, что ему нужны прямые переговоры с Путиным

2020-10-06 10:39 303

Как заявил президент Владимир Зеленский в интервью изданию Politico, прямые переговоры Киева и Москвы необходимы для решения важных для Украины вопросов.

По его словам, не все проблемные вопросы можно решить в нормандском формате – с участием глав Германии и Франции. "Только в нормандской формате - это не срабатывает, этого не хватает. У нас есть вопросы, которые не рассматривались в нормандской формате", - сказал он. 

Зеленский отметил, что возвращения 140 украинских пленных не состоялось бы без его прямого разговора с президентом РФ.

"Этот вопрос возвращения наших моряков, гуманитарных сложностей у крымчан, которые находятся в плену, многие из них - за решеткой. Такие вопросы надо решать с президентом России", - подчеркнул президент Украины.

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