Коронавирус Армения заявляет о масштабном наступлении Азербайджана на юге Карабаха

2020-10-06 17:00 318

 

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что Азербайджан 6 октября начал широкомасштабное наступление на юге Карабахе, бросив в бой резервные силы и большое количество военной техники.

Источник: Армянское информационно-аналитическое агентство NEWS.am со ссылкой на пост Ованнисяна в Facebook, Минобороны Азербайджана по результатам специального служебного совещания 6 октября

Прямая речь: "Добро пожаловать в ад. Согласно сведениям Армии обороны Карабаха, около полудня Вооруженные силы Азербайджана начали широкомасштабное наступление на южном направлении линии соприкосновения ВС Арцаха и Азербайджана, бросив на поле боя резервные силы и большое количество военной техники, включая танки и артиллерию".

Детали: Ованнисян добавил, что противник также игнорирует безопасность территории Исламской Республики Иран.

По словам представителя Минобороны Армении, "методически и продолжительно уничтожается большое количество возможностей противника".

В свою очередь Минобороны Азербайджана предупредило, что в случае применения с армянской стороны комплексов "Искандер", они предпримут "адекватные ответные действия".

Дословно Минобороны Азербайджана: "Министр приказал азербайджанской армии спланировать действия по нанесению ударов по военно-стратегической инфраструктуре на территории противника с применением имеющихся в арсенале видов вооружений, обладающих большой разрушительной силой".

Детали: Отмечается, что на совещании проанализировали текущую ситуацию "в проводимой контрнаступательной операции" и дали указание "продолжить планомерное, целенаправленное и последовательное уничтожение сил противника".

Министр обороны Азербайджана также поручил войскам "принять жизненно важные и необходимые меры на освобожденных территориях".

Что было раньше: Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армия страны взяла под контроль три села в Джабраильском районе и ряд стратегических высот на линии соприкосновения в Карабахе.

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