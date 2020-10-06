Коронавирус У двух вратарей сборной Украины выявили коронавирус. Матч с Францией под угрозой срыва

2020-10-06 18:00 237

 

Вратари украинской сборной Андрей Лунин и Юрий Панькив заболели Covid-19. Тест на на коронавирусную болезнь подтвердил у них наличие болезни. Перед завтрашним матчем с Францией в рядах украинской сборной здоровым остался один голкипер - Георгий Бущан.

Об этом заявили в Украинской ассоциации футбола во вторник, 6 октября, передает Tribuna.

Сообщается, что коронавирус подтвердился не только у футболистов, но и у шеф-повара сборной Любомира Тошича. Все трои изолировались в своих номерах отеля Hyatt Regency в городе Шантийи. У остальных игроков, тренеров и членов персонала тесты отрицательные.

Стоит отметить, что на 20:00 сегодня у футболистов запланирована тренировка в Париже. Тем не менее, спарринговый матч со сборной Франции, который запланирован на завтра, находится под угрозой срыва.

Напомним, 4 октября тесты на коронавирус игроков "Шахтера" Тараса Степаненко и Андрея Пятова после игры с "Десной" и перед отъездом в расположение сборной Украины оказались положительными. Поэтому вся донецкая команда ушла на самоизоляцию.

В связи с этим в сборную впервые в истории было вызвано больше легионеров, чем игроков украинских клубов.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

Азербайджан просит помощи у Украины из-за эскалации в Нагорном Карабахе: официальное заявление

2020-10-05 20:30 1110

Это новый антирекорд. За выходные почти у 300 силовиков в Украине выявили Covid-19

2020-10-05 17:30 507

Матчи сборной Украины в Киеве разрешили проводить со зрителями

2020-10-04 10:00 1110

Закроют в ноябре: инфекционист спрогнозировала карантин во всех школах Украины

2020-09-29 19:00 1248

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Стало известно, сколько времени коронавирус «живет» на коже человека

2020-10-06 20:00 30

видео В Минздраве рассказали, как будут голосовать зараженные украинцы на выборах

2020-10-06 19:00 141

У двух вратарей сборной Украины выявили коронавирус. Матч с Францией под угрозой срыва

2020-10-06 18:00 237

Медики назвали случаи, когда коронавирус можно подхватить на расстоянии более 1,5 метра

2020-10-06 17:30 258
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Стало известно, сколько времени коронавирус «живет» на коже человека 2020-10-06 20:00 30
видео В Минздраве рассказали, как будут голосовать зараженные украинцы на выборах 2020-10-06 19:00 141
У двух вратарей сборной Украины выявили коронавирус. Матч с Францией под угрозой срыва 2020-10-06 18:00 237
Медики назвали случаи, когда коронавирус можно подхватить на расстоянии более 1,5 метра 2020-10-06 17:30 258

Лента

20:00 Стало известно, сколько времени коронавирус «живет» на коже человека
19:45 Протесты в Кыргызстане: в банкоматах нет денег, захвачены золотые рудники
19:30 В новом сезоне изменились правила начисления субсидий: что нужно знать украинцам
видео 19:00 В Минздраве рассказали, как будут голосовать зараженные украинцы на выборах
18:30 Перерасчет пенсий украинцам, в ПФУ раскрыли подробности: "Не менее 27 лет..."
18:00 У двух вратарей сборной Украины выявили коронавирус. Матч с Францией под угрозой срыва
17:30 Медики назвали случаи, когда коронавирус можно подхватить на расстоянии более 1,5 метра
17:00 Армения заявляет о масштабном наступлении Азербайджана на юге Карабаха
16:30 Навальный заявил о "наркотрипе" после комы
15:46 Немецких депутатов заставили носить маски - нарушителям грозят большие штрафы