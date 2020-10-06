Коронавирус У двух вратарей сборной Украины выявили коронавирус. Матч с Францией под угрозой срыва

2020-10-06 18:00 237

Вратари украинской сборной Андрей Лунин и Юрий Панькив заболели Covid-19. Тест на на коронавирусную болезнь подтвердил у них наличие болезни. Перед завтрашним матчем с Францией в рядах украинской сборной здоровым остался один голкипер - Георгий Бущан.

Об этом заявили в Украинской ассоциации футбола во вторник, 6 октября, передает Tribuna.

Сообщается, что коронавирус подтвердился не только у футболистов, но и у шеф-повара сборной Любомира Тошича. Все трои изолировались в своих номерах отеля Hyatt Regency в городе Шантийи. У остальных игроков, тренеров и членов персонала тесты отрицательные.

Стоит отметить, что на 20:00 сегодня у футболистов запланирована тренировка в Париже. Тем не менее, спарринговый матч со сборной Франции, который запланирован на завтра, находится под угрозой срыва.

Напомним, 4 октября тесты на коронавирус игроков "Шахтера" Тараса Степаненко и Андрея Пятова после игры с "Десной" и перед отъездом в расположение сборной Украины оказались положительными. Поэтому вся донецкая команда ушла на самоизоляцию.

В связи с этим в сборную впервые в истории было вызвано больше легионеров, чем игроков украинских клубов.

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