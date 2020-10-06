Коронавирус видео В Минздраве рассказали, как будут голосовать зараженные украинцы на выборах

2020-10-06 19:00 144

 

Зараженные китайским вирусом граждане смогут проголосовать на местных выборах 25 октября

К людям, которые в этот период попадут в больницу с коварным диагнозам, прибудут выездные бригады. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе брифинга во вторник, 6 октября.

«Все правила проведения выборов утверждены постановлением правительства №846 от 22 июля. Им предусматривается, что выборы пройдут даже на территориях с красным уровнем эпидопасности. Также предусмотрено, что человек на самоизоляции может подать соответствующее заявление до 20:00 пятницы перед выборами, чтобы к нему приехали, и он смог проголосовать из дома. Люди, которые пребывают в больницах, будут голосовать в больницах также при помощи выездных бригад», – заявил глава Минздрава.

Чиновник также напомнил о том, что в день выборов на всех избирательных участках будет усилен контроль за соблюдением карантинных мер. Так, избирателей будут впускать на участки для голосования только в масках, следить за социальной дистанцией и использованием индивидуальных ручек в кабинках.

Если на участок придет человек с симптомами коронавируса, на участке должна быть предусмотрена отдельная кабинка.

Также на каждом участке обязателен антисептик, средства на которые должны выделить местные бюджеты.

 

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