Коронавирус Минздрав обновил стандарты медицинской помощи при "ковид": введено тестирование на антиген

2020-10-06 22:00 201

Министерство здравоохранения обновило стандарты оказания медицинской помощи при коронавирусной болезни (COVID-19). Об этом говорится в приказе ведомства № 2122, опубликованном на официальном сайте.

В частности, обновлены стандарты проведения тестирования людей на "ковид", и теперь Минздравом предусмотрена возможность применения тест-систем на выявление антигена.

"Тесты на определение антигена SARS-CoV-2, которые используются для предварительного скринингового обследования должны быть верифицированы в лаборатории Государственного учреждения "Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины" или лабораторных центрах Минздрава Украины", - говорится в документе.

Напомним, тест-системы на выявление антигена SARS-CoV-2 недавно разработали украинские ученые. Компания "Диапроф-Мед" официально сообщила об успешном завершении разработки, которая сейчас проходит верификацию в ЦОЗ Минздрава.

Глава Центра Игорь Кузин отметил, что новые "антигенные" тесты станут своеобразным заменителем ПЦР. Они быстрее, дешевле и могут выявлять больных на ранних стадиях заражения.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире