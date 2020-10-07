Политика Зеленский получит от Великобритании 5 миллионов в качестве гуманитарной помощи

2020-10-07 13:16 231

Во время визита в Великобританию министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и президента Владимира Зеленского британский глава МИД Доминик Рааб заверит украинского коллегу в том, что Великобритания выделит Украине 5 млн фунтов стерлингов в качестве гуманитарной помощи на поддержку общин на востоке Украины, затронутых вооруженным конфликтом и пандемией коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Великобритании.

Также правительство Великобритании выделит 600 тыс. фунтов стерлингов на поддержку миссии ОБСЕ, которая работает на Донбассе.

В ходе встречи президента Владимира Зеленского с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном ожидается подписание соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве.

Встреча украинской делегации с членами правительства Великобритании состоится 7 и 8 октября в Лондоне.

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