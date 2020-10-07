Коронавирус В Украине почти 5 тысяч новых случаев covid-19 - в лидерах Киев и Харьковская область

2020-10-07 12:15 252

За минувшие сутки в Украине зафиксировали новый антирекорд по коронавирусу – 4 753 новых заражения в сутки. С начала пандемии в Украине подтвердили 239 337 случаев коронавируса. Такие данные приводит МОЗ.

Напомним, днем ранее сообщалось об увеличении суточного прироста до 4 348.

За минувшие сутки выздоровели от коронавируса 2 569 человек, что является рекордом. Всего в стране 105 970 побороли COVID-19. Умерло с начала пандемии 4 597 украинцев, из них 77 за последние сутки.

Больше всего новых случаев выявили в Харьковской области (+685), Киеве (+383), Одесской области (+316), Днепропетровской области (+316), Донецкой области (+263), Полтавской области (+227).

Наиболее сложная ситуация в Киеве, Харьковской, Одесской областях.

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