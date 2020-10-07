Детали Эксперт рассказала, что некоторые овощи могут вызвать отравление и обострение хронических болезней

2020-10-07 19:30 195

Не все овощи, которые употребляет человек являются полезными для нашего организма, неправильное хранение или приготовление могут превратить их в яд. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина.

"Перезрелый баклажан, картофель, который долежала к весне, недозрелые зеленые томаты есть не рекомендуется. Это овощи семейства пасленовых, они содержат соланин - нейротоксин, вызывающий нарушения со стороны нервной системы, мочевыводящей системы", - отметила медик.

Также не рекомендуется употреблять фасоль сырой или недоваренной, в бобах содержится фитогемаглютинин. Вещество вызывает отравление и расстройство желудка. Кроме того, при длительном хранении бобовые могут накапливать микотоксины.

Отмечается, что некоторые овощи могут вызвать обострение хронических болезней.

Капустные и крестоцветные способны блокировать усвоение йода, поэтому их рекомендуют употреблять людям с недостатком гормонов щитовидной железы.

Редька, редис могут также вызвать обострение при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и поджелудочной железы.

Арахис часто бывает заражен анатоксином. Орех растет в земле, в сырости, которая способствует развитию грибка и плесени, а они легко поражают именно клетки печени.

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