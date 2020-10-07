Коронавирус Не только коронавирус: ученые заявили об угрозе новой эпидемии в мире

2020-10-07 21:30 69

 

Эксперты заявили об еще одной глобальной угрозе инфекционного заболевания, но устойчивые к антибиотикам бактерии не привлекают столько внимания, как COVID-19, поскольку болезни, которые они вызывают, распространяются медленно и неуклонно.

Об этом сообщает Science alert.

Почти 3 миллиона американцев ежегодно заражаются устойчивой к антибиотикам бактериальной инфекцией. Из них примерно 35 000 умирают.

Ежегодно во всем мире от этих инфекций умирает около 700 000 человек . Во Всемирной организации здравоохранения считают, что при нынешних темпах, около 10 миллионов людей могут умереть от устойчивых к антибиотикам инфекций ежегодно к 2050 году.

"Все более вероятно, что эту бактериальную инфекцию будет очень трудно вылечить, если она не станет неизлечимой, а неизлечимые бактериальные инфекции - это плохо. Неизлечимые бактериальные инфекции наносят большой ущерб. Они убивают людей", - сказала профессор иммунологии и инфекционных болезней Гарвардского университета Сара Форчун.

Профессор медицины Калифорнийского университета в Сан-Диего Стеффани Стратди считает, что большая часть внимания и ресурсов, которые будут посвящены угрозе бактерий, в настоящее время направляются на попытки победить COVID-19. В этом смысле пандемия коронавируса может, наоборот, усугубить проблему устойчивых к антибиотикам бактерий.

В июле ВОЗ призвала к более осторожному использованию антибиотиков среди пациентов с COVID-19, чтобы помочь обуздать угрозу устойчивости к антибиотикам.

Бактерии со временем приобретут устойчивость к новым антибиотикам, поэтому нам нужно быть осторожными в том, как мы их использовать, и продолжать разработку новых лекарств, чтобы решить эту проблему.

Помимо разработки новых антибиотиков, решением может быть вирус. Категория вирусов, называемых фагами, естественным образом нацелена и убивает определенные типы бактерий. Если вам удастся найти конкретный фаг, убивающий бактерии, которыми инфицирован человек, вы можете использовать его для лечения его инфекции.

Эксперты также подчеркивают, что США должны лучше отслеживать распространение супербактерий, разрабатывать антибиотики, исследовать фаговую терапию, более тщательно использовать существующие антибиотики и вкладывать гораздо больше средств в решение этой проблемы, прежде чем она перерастет в более крупный кризис.

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