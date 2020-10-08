Коронавирус Трамп приказал бесплатно обеспечить американцев лекарством от covid-19, которое испытал на себе

2020-10-08 10:39 267

Дональд Трамп пообещал каждому американцу такое лечение от коронавируса, какое получал он сам. При этом препараты, которые он принимал, пациенты получат бесплатно.

"Я хочу, чтобы каждый получал такое же лечение, как и ваш президент. Они дали мне Regeneron, и это было просто невероятно, мне моментально стало лучше", - говорится в новом видеообращении главы Белого дома.

Также Трамп в экстренном порядке разрешил использовать упомянутый препарат и его аналоги.

"Мы предоставим вам лекарства, они будут бесплатными, мы передадим их в больницы, как только сможем", - подчеркнул Трамп.

Американский лидер признал, что вакцина от коронавируса нового типа будет готова в США только после выборов.

"У нас будет великолепная вакцина в очень, очень скором времени. Я думаю, что нам надо получить ее до выборов, но, честно говоря, мешает политическая конъюнктура. Ладно, они хотят играть в свою игру. Она будет готова сразу же после выборов", - уверяет президент США.

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