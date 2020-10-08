Коронавирус 5,4 тысячи случаев COVID-19 в Украине - за сутки побиты антирекорды по числу зараженных и смертности

2020-10-08 10:12 270

За минувшие сутки в Украине выявили почти 5,4 тысячи новых случаев коронавируса, что является очередным антирекордом, сообщает сегодня СНБО.

Всего в стране зафиксировано почти 245 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки составил 5 397, что значительно больше вчерашнего антирекорда, когда было выявлено 4 753 новых заражений в сутки.

Наибольший суточный прирост заболеваемости зафиксирован в Киевской области – инфицировался 621 человек, в том числе в городе Киеве – 422 случая. В Харьковской области за сутки заболели 576 человек. В Одесской области – 367 новых случаев.

Наименьшее количество заразившихся Covid-19 зафиксировано в Кировоградской области – 19 человек за сутки.

От болезни в целом в стране умерли 4 690 человек, из них за сутки - 93, что является очередным антирекордом. Активных больных на сегодня - 131 811, прирост за сутки - 3 041.

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