Экономика Что будет с курсом доллара осенью, Нацбанк предупредил украинцев: "В ближайшие месяцы..."

2020-10-08 20:00 66

 

Нацбанк не планирует ломать рыночный тренд со спросом на валюту с помощью интервенций

Об этом предупредил глава НБУ Кирилл Шевченко в интервью ZN.ua.

По его словам, предложение валюты от экспорта в ближайшие месяцы должно вырасти.

“Мы ожидаем увеличения валютных поступлений от экспортеров в ближайшие месяцы. У аграриев сейчас началась активная фаза экспорта урожаев. То есть предложение валюты вероятно возрастет”, – утверждает Шевченко.

Глава госрегулятора также добавил, что курс доллара в Украине зависит от баланса спроса и предложения.

"Независимо от того, куда будет двигаться курс, мы не будем ломать рыночный тренд и продолжим сглаживать только чрезмерные курсовые колебания, если это будет нужно. Подстраивать нашу курсовую политику к бюджетным показателям не планируем. Важнее, чтобы сам бюджет был сбалансированным и реалистичным”, – продолжил он.

Подытоживая, Кирилл Шевченко объяснил, почему спрос на доллар в Украине увеличился.

“Есть несколько причин, почему спрос увеличился. В частности, мы видели оживление со стороны импортеров. Плюс еще одна объективная причина – Минфин осуществлял погашение облигаций нерезидентов. Поэтому мы не имеем никаких курсовых целей, курс полностью зависит от ситуации на рынке в определенный промежуток времени”, – резюмировал глава НБУ.

Ранее мы предупреждали о новом скачке курса доллара, поскольку Нацбанк не замедляет темпы падения нацвалюты, а условий для укрепления гривны нет.

Более того, как сообщали ранее экономические эксперты, к концу 2020 года мы можем увидеть курс доллара по 29,5 гривен/$. Из-за роста курса будут расти и цены, что несомненно ударит по кошелькам украинцев.

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