Политика Тихановская предложила в ЕС предоставить Лукашенко полный иммунитет

2020-10-09 10:11 156

Сбежавшая в ЕС еще до объявления результатов выборов экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская предложила в случае смены власти в стране предоставить Александру Лукашенко иммунитет от преследований.

Во время визита в Братиславу Тихановская отметила, что не может простить Лукашенко его преступления, но осознает, что иммунитет ему должен стать частью переговоров о передаче власти.

"Если решением станет то, что он уедет куда-либо на море и будет там проводить время, то это допустимо", - отметила Тихановская.

В Братиславе экс-кандидат в президенты Беларуси встретилась с главой МИД Словакии Иваном Корчком, а также с представителями неправительственных организаций, политологами и журналистами. Словакия решила отозвать своего посла из Беларуси для консультаций. Ранее то же сделали Германия, Польша, Чехия, Литва, Латвия, Эстония и Болгария.

Напомним, на этой неделе Светлана Тихановская также побывала в Германии, где встретилась с Ангелой Меркель и выступила в Бундестаге.

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