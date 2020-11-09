Политика Тихановская заявила, что поддерживает Украину в вопросе Крыма

2020-11-09 17:30 39

 

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская определилась с позицией по Крыму. По ее мнению, оккупированный Россией полуостров принадлежит Украине.

Об этом сообщает "Укринформ".

Она подчеркнула, что склоняется к принадлежности Крыма с точки зрения международного права.

"Моя личная точка зрения - есть международный закон, законодательство. И на основании международного законодательства Крым, конечно, принадлежит Украине", - отметила Тихановская.

Что касается вооруженной агрессии России на Донбассе, то она выступает против любого проявления агрессии. В то же время она подчеркнула, что не имеет права говорить от имени белорусского народа.

Напомним, ранее Тихановская озвучивала общепринятую в Беларуси позицию о том, что Крым де-юре украинский, а де-факто российский.

После этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что хочет услышать от нее позиции по статусу Крыма.

"Было бы очень полезно, если бы они (оппозиция, - ред.) выразили свое отношение к Украине, о том, как они будут оценивать и относиться к российской агрессии против нашего государства, к незаконной оккупации украинских территорий. Это очень простые заявления, которые могут прозвучать и стать четким сигналом для Украины", - заявил Кулеба.

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