Вторая волна: В Украине готовят временные госпитали для зараженных covid-19

Минздрав начал подготовку временных госпиталей для больных коронавирусом. Это связано с ростом новых случаев заражения, сообщил глава ведомства Максим Степанов в видеообращении.
"Уже сейчас мы начинаем подготовку к открытию временных госпиталей для больных COVID", – сказал министр.
По его данным, с весны втрое увеличилось количество коек для заболевших, но сейчас ситуация значительно хуже, чем в начале пандемии.
"С апреля мы увеличили количество кроватей – с 12 тысяч до 37 тысяч, определили и обработали протоколы лечения", – заявил Степанов.
Чиновник признал, что койко-места заполняются очень быстро – около 1000 госпитализаций за сутки. Подобная ситуация была весной в Испании и Италии. И даже медицинские системы европейских стран не выдерживали нагрузки.
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