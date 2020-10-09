Коронавирус Вторая волна: В Украине готовят временные госпитали для зараженных covid-19

2020-10-09 14:14 198

Минздрав начал подготовку временных госпиталей для больных коронавирусом. Это связано с ростом новых случаев заражения, сообщил глава ведомства Максим Степанов в видеообращении.

"Уже сейчас мы начинаем подготовку к открытию временных госпиталей для больных COVID", – сказал министр.

По его данным, с весны втрое увеличилось количество коек для заболевших, но сейчас ситуация значительно хуже, чем в начале пандемии.

"С апреля мы увеличили количество кроватей – с 12 тысяч до 37 тысяч, определили и обработали протоколы лечения", – заявил Степанов.

Чиновник признал, что койко-места заполняются очень быстро – около 1000 госпитализаций за сутки. Подобная ситуация была весной в Испании и Италии. И даже медицинские системы европейских стран не выдерживали нагрузки.

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