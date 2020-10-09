Простые решения, которые помогут спастись от китайского коронавируса

Коронавирус продолжает захватывать Украину. Уже несколько дней к ряду в стране фиксируются антирекорды по числу зараженных. В связи с этим, напоминаем рекомендации Минздрава, которые помогут уберечься от коронавируса и ОРВИ.
Так, при обнаружении симптомов, которые соответствуют ОРВИ, путешественникам советуют обратиться к врачу и ознакомить его с историей своих путешествий.
Также медики напомнили о перечне стандартных рекомендации Всемирной организации здравоохранения для широкой общественности по уменьшению влияния и передачи ОРВИ:
часто мойте руки или обрабатывайте дезинфицирующими средствами;
во время кашля и чихания прикрывайте рот и нос бумажной платком.
использованный платок следует немедленно выбросить и помыть руки;
избегайте тесного контакта со всеми, кто имеет лихорадку и кашель;
если есть повышенную температуру тела, кашель и затрудненное дыхание, быстрее обратитесь к врачу и сообщите ему предшествующей историей путешествий;
посещая живые рынки в районах, где сейчас фиксируются случаи нового коронавируса, избегайте контакта с живыми животными и поверхностями, которые контактируют с животными;
не употребляйте в пищу сырых или недостаточно термически обработанных продуктов животного происхождения. С сырым мясом, молоком и т.п. следует вести себя осторожно.
Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире