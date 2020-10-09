Коронавирус Простые решения, которые помогут спастись от китайского коронавируса

2020-10-09 16:31 108

Коронавирус продолжает захватывать Украину. Уже несколько дней к ряду в стране фиксируются антирекорды по числу зараженных. В связи с этим, напоминаем рекомендации Минздрава, которые помогут уберечься от коронавируса и ОРВИ.

Так, при обнаружении симптомов, которые соответствуют ОРВИ, путешественникам советуют обратиться к врачу и ознакомить его с историей своих путешествий.

Также медики напомнили о перечне стандартных рекомендации Всемирной организации здравоохранения для широкой общественности по уменьшению влияния и передачи ОРВИ:

часто мойте руки или обрабатывайте дезинфицирующими средствами;

во время кашля и чихания прикрывайте рот и нос бумажной платком.

использованный платок следует немедленно выбросить и помыть руки;

избегайте тесного контакта со всеми, кто имеет лихорадку и кашель;

если есть повышенную температуру тела, кашель и затрудненное дыхание, быстрее обратитесь к врачу и сообщите ему предшествующей историей путешествий;

посещая живые рынки в районах, где сейчас фиксируются случаи нового коронавируса, избегайте контакта с живыми животными и поверхностями, которые контактируют с животными;

не употребляйте в пищу сырых или недостаточно термически обработанных продуктов животного происхождения. С сырым мясом, молоком и т.п. следует вести себя осторожно.

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