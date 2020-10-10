Спорт Бой Усик - Чисора пройдет в Лондоне на Уэмбли Арене

2020-10-10 09:30 114

Украинец проведет поединок в конце октября.

Бой в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой состоится в Лондоне (Великобритания) на Уэмбли Арене.

Данная арена может вместить 12,5 тысяч зрителей, однако из-за пандемии коронавируса промоутер Эдди Хирн рассчитывает получить разрешение пустить на бой около 1500 - 2000 болельщиков.

"Пока я планирую все бои без зрителей. Мне не очень нравится проводить поединки в больших аренах и видеть пустые места повсюду. Мы должны проявить творчество к продакшену, но мы рассчитываем хотя бы немного заполнить трибуны.

Надеюсь, мы сможем получить разрешение и доказать правительству, что можем сделать это безопасно. После этого мы сможем организовать и бой Джошуа со зрителями", - приводит слова Хирна Boxing Scene.

Напомним, бой Усик - Чисора пройдет 31 октября. Украинец не выходил в ринг с октября прошлого года - тогда он победил Чазза Уизерспуна в дебютном поединке в хэвивэйте.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире