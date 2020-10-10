Коронавирус Бесплатные тесты и лекарство от коронавируса: Кабмин принял важное постановление

2020-10-10 10:00 60

 

В пятницу, 9 октября, на экстренном заседании Кабмина приняты важные постановления для борьбы с COVID-19, которые касаются тестирования на коронавирус и лечения вызванной им болезни.

Об этом стало известно из прямой трансляции заседания правительства на видеохостинге YouTube.

В частности, на заседании Кабмина утверждено постановление о механизме реализации экспериментального проекта по сбору плазмы крови с антителами против COVID-19. Планируется, что заготовка плазмы с антителами SARS-COV-19 послужит для переработки в препарат для лечения коронавируса.

Если клинические испытания этого препарата пройдут успешно, он будет использоваться для всех больных COVID-19, которые находятся в тяжелом состоянии. Минздраву поручили доработать постановление в трехдневный срок.

Также Кабмин решил, что ПЦР-тестирование на COVID-19 в частных лабораториях для граждан Украины должно быть бесплатным. Для лабораторий Кабмин выделил соответствующие средства.

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