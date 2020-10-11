Коронавирус Обнаружены новые симптомы коронавируса

2020-10-11 12:00 495

Ученые в Британии обнаружили новые симптомы заражения Covid-19, среди которых боль в мышцах, повышенная утомляемость и появление волдырей на ногах.

Об этом сообщает "Daily Mail" со ссылкой на исследование для Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE).

По данным ученых, проявление симптомов зависит от возраста инфицированных и особенностей организмов.

В то же время в Министерстве здравоохранения Великобритании приняли решение не вносить обнаруженные новые признаки инфекции в список индикаторов Covid-19, чтобы не перегружать центры тестирования.

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