Обнаружены новые симптомы коронавируса

Ученые в Британии обнаружили новые симптомы заражения Covid-19, среди которых боль в мышцах, повышенная утомляемость и появление волдырей на ногах.
Об этом сообщает "Daily Mail" со ссылкой на исследование для Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE).
По данным ученых, проявление симптомов зависит от возраста инфицированных и особенностей организмов.
В то же время в Министерстве здравоохранения Великобритании приняли решение не вносить обнаруженные новые признаки инфекции в список индикаторов Covid-19, чтобы не перегружать центры тестирования.
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