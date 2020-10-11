Коронавирус Сборная Украины впервые в истории проиграла Германии в родных стенах

2020-10-11 12:30 315

 

В матче 3-го тура Лиги наций сборная Германии в Киеве переиграла Украину (2:1). Это первое поражение в истории сборной Украины от команды Германии в родных стенах.

Сборная Украины и Германии до этого провели между собой 6 матчей: 3 ничьи и 3 победы немцев. Все ничьи были добыты в Украине, а поражения случились на выезде (одно – на Евро-2016).

Напомним, сборная Германии одержала первую победу в Лиге наций за все время существования турнира.

В турнирной таблице группы 4 лиги А сборная Украины опустилась на 3 место, а немцы поднялись на 2-е, имея в активе 5 очков. Испания после победы над Швейцарией (1:0) с 7-ю очками расположилась на 1-м месте, Швейцария – последняя, у этой команды лишь 1 очко.

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