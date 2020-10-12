Спорт Отбор на Евро-2021: Украинская молодежка отправилась в Северную Ирландию

2020-10-12 14:45 261

Молодежная сборная Украины во главе с наставником Русланом Ротанем чартерным рейсом из аэропорта Борисполь вылетела в Белфаст, откуда автобусом переберется в города Баллимена (в 45 км от столицы Северной Ирландии).

Там 13 октября состоится очередной матч отборочного турнира Евро-2021 (U-21) против местной молодежной сборной. Сразу после игры с румынами расположение молодежной сборной Украины покинул Дмитрий Резник (отправился в главную команду страны), а перед вылетом в Северную Ирландию стало известно, что молодежке в ближайшем поединке не помогут Роман Вантух, Орест Лебеденко, Богдан Билошевський и Максим Лунев. В то же время были довызваны Анатолий Трубин, Богдан Леднев и Назарий Русин.

Таким образом, в предстоящем матче главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань может рассчитывать на 18-х футболистов.

Вратари: Анатолий Трубин (Шахтер Донецк), Руслан Нещерет (Динамо Киев).

Защитники: Денис Попов, Александр Сирота, Даниил Скорко (все - Динамо Киев), Владислав Дубинчак (Днепр-1 Днепр).

Полузащитники: Георгий Цитаишвили, Владимир Бражко, Богдан Леднев (все - Динамо Киев), Сергей Булеца, Александр Назаренко, Арсений Батагов (все - Днепр-1 Днепр), Максим Чех, Артем Бондаренко, Дмитрий Топалов (все - Мариуполь).

Нападающие: Даниил Сикан (Мариуполь), Илья Шевцов (Десна Чернигов), Назарий Русин (Динамо Киев).

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