Политика Песков отреагировал на слова Зеленского о мире с Путиным

2020-10-12 17:30 132

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался касательно слов президента Украины Владимира Зеленского о возможности заключения мирного соглашения с Владимиром Путиным, пишет ТАСС.

"Россия прикладывала и будет дальше прикладывать в рамках возможностей усилия для того, чтобы помочь Украине решить проблему Юго-Востока... Главное - урегулировать проблему Донбасса, проблемы Крыма не существует, она не может существовать в рамках отношений России с какими-то странами", - отметил Песков.

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