Политика Курс на НАТО: Зеленский и Дуда подвели итоги двусторонней встречи

2020-10-12 18:00 81

 

Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский с Анджеем Дудой сделали заявление об украинско-польских двусторонних отношениях.

Об этом говорится на сайте главы государства.

Они подчеркнули, что цель двух государств взаимодействовать, чтобы Украина в дальнейшем углубила отношения с Европейским Союзом на принципах ассоциации и глубокой экономической интеграции. В то же время Зеленский поблагодарил Польшу за практическую поддержку евроатлантических стремлений Украины, прежде всего в процессе реформирования национального сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО.

В свою очередь Дуда отметил, что Польша поддерживает более тесное сотрудничество Украины с инициативой "Триморья" ("Инициатива трех морей" (ИТМ), также известная как "Балто-Адриато-Черноморская инициатива"). Это объединение 12 государств Европейского союза, расположенных в Центральной и Восточной Европе (они имеют выход к Адриатическому, Балтийского и Черному морям).

Как заявлял бывший министр иностранных дел Украины Константин Грищенко в эфире Апостроф Live, отношения между Украиной и Польшей во время правления Владимира Зеленского значительно лучше и качественнее, если сравнить с Украиной-польскими отношениями во времена Петра Порошенко.

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