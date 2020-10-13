Экономика Нацбанк изменил курсы основных валют - почем сегодня доллар и евро

2020-10-13 11:42 135

После традиционного для начала недели укрепления, гривна снова начала терять позиции по отношению к доллару и евро. Причем, это заметно даже на официальном курсе валют.

Так, Нацбанк Украины установил на 13 октября курс доллара на уровне 28,24 грн. Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

Но сравнению с понедельником, доллар подорожал на 4 коп. 

Евро также подорожало, но на 6 коп. Официальный курс единой валюты ЕС сегодня составляет 33,33 грн.

Рубль также немного подорожал, его курс составляет 0,367 грн.

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