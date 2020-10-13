Коронавирус Вторая волна: Самый большой город США поделили на сектора и объявили локдаун

2020-10-13 10:38 210

Из-за опасений второй коронавирусной волны власти штата и города Нью-Йорка приняли решение повторно ввести строгие карантинные ограничения.

О росте заболеваний в некоторых районах сообщалось с конца августа, поэтому неудивительно, что 3 октября мэр Билл де Блазио предложил ввести чрезвычайные меры в двадцати «горячих точках» в Бруклине и Квинсе.

Затем свой план представил губернатор штата Эндрю Куомо. Начиная с 7 октября город поделен на зоны: красную (кластер, эпицентр инфекции), оранжевую (окрестности кластера) и желтую (периметр вокруг оранжевой зоны). В красных зонах запрещены любые массовые собрания, а в церквях, синагогах и молельных домах могут одновременно находиться не более 10 человек, или 25% от общей вместимости помещения. Вновь закрыты ресторанные залы (разрешена только покупка еды навынос), магазины промтоваров и прочие заведения, за исключением тех, которые имеют статус жизненно важных (то есть продуктовые и хозяйственные магазины открыты). В оранжевых зонах можно собираться группами не больше 10 человек, в храмах могут одновременно молиться не больше 25 человек, или 33% от общей вместимости. Закрыты все учреждения «высокого риска» – это парикмахерские, салоны красоты, спортзалы. Рестораны могут обслуживать своих посетителей только на улице, и количество гостей за одним столиком не должно превышать четырех. Что важно, и в красных, и в оранжевых зонах закрыты все школы, включая частные!

В зеленых зонах разрешено собираться компаниями по 25 человек. В храмы могут приходить до 50% прихожан. Все учреждения открыты, рестораны обслуживают пациентов как на улице, так и внутри (но тоже не больше 4 человек за одним столиком). Школы открыты при условии обязательного еженедельного тестирования как учеников, так и учителей.

На карте, продемонстрированной губернатором, большая часть южного Бруклина попадает в красную и оранжевую зоны. Также он показал карту Квинса, на которой показаны два кластера без четких границ. Зональный план применим и к двум другим кластерам в штате – это округа Рокленд и Ориндж.

Куомо заявил, что местные власти обязаны сообщить всем жителям указанных районов, в какую именно зону они попадают. Уже объявлено, что штрафы за нарушение карантинных мер составят 15 тысяч долларов. Ограничения продлятся как минимум две недели. Затем, в зависимости от результатов, власти будут принимать решения о пересмотре этих мер.

На брифинге мэр города Билл де Блазио сообщил, что районы в Бруклине и Квинсе настолько тесно соприкасаются, что установить границы красной и оранжевой зон довольно сложно. Вот список индексов, которые попадают под красно-оранжевые ограничения в Бруклине: это Borough Park (11219), Kensington (11218), Bensonhurst (11204), Midwood (11230), Flatland (11210), Gravesend (11223), Gerritsen Beach (11229), частично Brighton Beach и Coney Island (11224/11235), Sunset Park (11220) и Bergen Beach (11234). В Квинсе это: Kew Gardens (11367, 11415), Briarwood/Jamaica (11435), Jackson Heights (11372), Elmhurst (11373), Corona (11368), Rego Park (11374/11375), Forrest Hills (11375), Edgemere/Far Rockaway (11692), Arverne (11692). Всем жителям указанных районов в ближайшие дни поступят телефонные сообщения с напоминанием о новых правилах.

Школы в красных зонах были закрыты еще 6 октября, а в оранжевых закрываются 8 октября, и все ученики переходят полностью на онлайн-обучение. Дополнительно привлечено более 1,2 полицейских и городских инспекторов, которые будут контролировать соблюдение правил.

Во всех указанных районах уровень позитивных результатов тестов на коронавирус значительно превышал установленную городом безопасную отметку в 3%, а в некоторых доходил даже до 8%. В общем же по городу Нью-Йорку ежедневное количество новых инфицированных не превышает 1,4%. Поэтому обеспокоенность городских властей понять можно.

В то же время план зонирования вызвал больше вопросов, чем ответов. Мэр признал, что в девяти зараженных районах ситуация вызывает наибольшие опасения, протестировано значительное количество школ. При этом из 1351 теста только у двух человек был выявлен коронавирус. Тогда зачем закрывать школы? Под раздачу попали даже частные школы, например, одна из известных в городе – русскоязычная «Академия Бэмби». И это при том, что буквально за несколько дней до закрытия в школе побывали представители городских властей, все проверили и подтвердили, что меры безопасности предприняты на высочайшем уровне и заболевших нет. В одной из католических школ, попавших в эту же «красную» зону, такая же история. Естественно, что решение закрыть все без разбору поддерживают не все.

Непонятное разграничение приводит в недоумение и владельцев бизнесов.

– Со стороны Avenue Z, где проходит граница закрытия, бушует лютый вирус, а со стороны Sheepshead Bay вируса нет? – говорит владелец кафе Tete-A-Tete Олег Новиков. – Наше кафе находится между. То есть я могу закрыть дверь с одной стороны и открыть дверь с другой стороны?

Жители красных и оранжевых зон недоумевают: как власти будут отслеживать их передвижения? Хорошо, школы закрыты и дети сидят по домам. Но что мешает взрослым бруклинцам приехать, например, в ресторан на Манхэттене или посетить Ботанический парк в Бронксе?

Ситуация осложняется еще и тем, что в девяти из указанных районов проживает большое количество ортодоксальных евреев. Прошлой весной COVID-19 накрыл нью-йоркскую хасидскую общину с разрушительной силой. От него умерло несколько влиятельных религиозных лидеров, а район Боро-Парк (объявленный сейчас «красной» зоной) был пятым по количеству зараженных в городе. В других районах с большим количеством хасидов, таких как Южный Вильямсбург и Краун-Хайтс, также были одни из самых высоких в городе уровней положительных результатов тестов на COVID-19.

Хасидские общины оказались уязвимыми из-за ряда социальных факторов, включая высокий уровень бедности, плотность населения и замкнутый характер религиозного сообщества, которое традиционно испытывает недоверие к властям и не особенно прислушивается к тому, что происходит в светском мире. Сейчас власти города и штата утверждают, что встречаются с лидерами общин, пытаясь призвать их следовать правилам. Но в то же время демонстрируют обратные действия, из-за чего их обвиняют в антисемитизме.

Источник

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире