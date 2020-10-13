Политика Украина и Польша подписали "морской" меморандум

2020-10-13 16:30 231

 

Соглашение призвано углубить отношения между украинскими и польскими портами и увеличить логистические и транзитные возможности Украины.

В Одессе в ходе экономического форума Украины и Польши подписан Меморандум о намерениях между госпредприятием Администрация морских портов Украины и Администрацией порта Гданьск, сообщает пресс-служба Офиса президента во вторник, 13 октября.

"Сегодня соответствующим Меморандумом мы начинаем сотрудничество в рамках развития транспортного коридора Гданьск - Черное море. Это будет способствовать увеличению объемов торговли между нашими странами и поддержке транспортного рынка. Кроме того, Меморандум позволит максимально расширить географию контейнерных перевозок из Китая через Украину в Польшу в Европу и обратно, осуществлять их разными способами, разными видами транспорта без остановок. А цифровые коридоры станут нам в помощи, чтобы реализовать этот потенциал на самом высоком уровне", - прокомментировал подписание Меморандума министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Согласно документу, стороны должны усиливать сотрудничество по развитию интермодального транспорта и использования логистически-транспортного коридора, который сочетает Черное и Балтийское моря. А также углублять отношения между украинскими и польскими портами, увеличить логистические и транзитные возможности Украины и ее субъектов.

Кроме того, планируется привлечение Украины к реализации Польшей в течение ближайших лет масштабных инфраструктурных региональных проектов. Речь идет о строительстве Центрального коммуникационного порта (CPK), Via Carpatia, Via Baltica и Rail Baltica, а также в целом инициативы Трех морей.

Отмечается, что это создаст для Украины дополнительные возможности использования своего географического положения в сфере морских, железнодорожных и автомобильных перевозок в контексте европейской сети TEN-T, Шелкового пути и транспортировки товаров из Европы в Азию и обратно.

Ожидается, что реализация соглашения увеличит объемы двусторонней торговли между Украиной и Польшей.

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