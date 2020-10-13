Политика Кулеба ответил спикеру Путина на слова о Крыме

2020-10-13 17:00 264

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова касательно того, что проблемы Крыма не существует и она не может существовать в отношениях РФ с другими странами.

Как передает Хвиля, соответствующее видео разместил PavlovskyNEWS в своем Телеграм.

«Вопрос Крыма закрыт исключительно в сознании жителей Кремля! Для остального мира и самих россиян, которые не обременены пропагандистскими штампами, вопрос Крыма будет оставаться открытым, пока он не вернётся в состав Украины», – подчеркнул Песков.

Вдобавок к этому он обвинил Россию в продолжении агрессии на территории Крыма и совершении военных преступлений. При этом Кулеба обратил внимание на 12-й по счёту незаконный призыв в Севастополе на срочную службу в армию РФ, который пройдет в День защитника Украины.

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