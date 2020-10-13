Коронавирус Кабмин запретил ночную работу ресторанов и кафе с 22:00

2020-10-13 20:00 252

В условиях карантина Кабмин планирует запретить работу кафе и ресторанов по всей Украине (включая "зеленую" зону)в ночные часы - с 22:00 до 7:00. Это ограничение не будет касаться доставки заказов. Такой вопрос рассматривается на внеочередном заседании Кабмина во вторник, 13 октября.

Напомним, в Украине сложилась очень тревожная ситуация, что заставляет власти рассматривать варианты с ужесточением противоэпидемических мероприятий

В частности, во вторник, 13 октября, Кабмин продлил действие адаптивного карантина до 31 декабря 2020 года.

Также мы сообщали, о том, что из-за худшения эпидемиологической обстановки Кабмин ограничил проведение массовых мероприятий в Украине 50 людьми, в "оранжевом" Киеве - не более 20.

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