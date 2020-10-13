Коронавирус Кабмин запретил ночную работу ресторанов и кафе с 22:00

2020-10-13 20:00 252

 

В условиях карантина Кабмин планирует запретить работу кафе и ресторанов по всей Украине (включая "зеленую" зону)в ночные часы - с 22:00 до 7:00. Это ограничение не будет касаться доставки заказов. Такой вопрос рассматривается на внеочередном заседании Кабмина во вторник, 13 октября.

Напомним, в Украине сложилась очень тревожная ситуация, что заставляет власти рассматривать варианты с ужесточением противоэпидемических мероприятий

В частности, во вторник, 13 октября, Кабмин продлил действие адаптивного карантина до 31 декабря 2020 года.

Также мы сообщали, о том, что из-за худшения эпидемиологической обстановки Кабмин ограничил проведение массовых мероприятий в Украине 50 людьми, в "оранжевом" Киеве - не более 20.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

Кабмин продлит карантин до конца года – Шмыгаль

2020-10-13 19:30 318

Бесплатные тесты и лекарство от коронавируса: Кабмин принял важное постановление

2020-10-10 14:00 1746

Пенсии по-новому: в Кабмине прописали детали усовершенствования системы

2020-10-10 13:00 1290

Кабмин утвердил, какие рабочие дни перенесут в 2021 году

2020-09-30 20:30 1623

Еще новости в разделе "Коронавирус"

В Украине изменили критерии для красной зоны

2020-10-13 21:30 300

"От 31 до 51 тысяч гривен": штрафы на карантине готовятся взвинтить до предела, за что накажут

2020-10-13 21:00 249

Кабмин запретил ночную работу ресторанов и кафе с 22:00

2020-10-13 20:00 252

Кабмин продлит карантин до конца года – Шмыгаль

2020-10-13 19:30 318
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

В Украине изменили критерии для красной зоны 2020-10-13 21:30 300
"От 31 до 51 тысяч гривен": штрафы на карантине готовятся взвинтить до предела, за что накажут 2020-10-13 21:00 249
Кабмин запретил ночную работу ресторанов и кафе с 22:00 2020-10-13 20:00 252
Кабмин продлит карантин до конца года – Шмыгаль 2020-10-13 19:30 318

Лента

22:00 В Украине взлетят цены на отопление: сколько придется платить и как сэкономить
21:30 В Украине изменили критерии для красной зоны
21:00 "От 31 до 51 тысяч гривен": штрафы на карантине готовятся взвинтить до предела, за что накажут
20:30 Украинцам поставят жесткие правила при получении субсидий: "Если гражданин скроет..."
20:00 Кабмин запретил ночную работу ресторанов и кафе с 22:00
19:30 Кабмин продлит карантин до конца года – Шмыгаль
19:00 Почувствует каждый: Минфин предрекает колебания курса доллара до конца года
18:30 Недолго музыка играла: в Раде хотят отложить повышение «минималки»
18:00 Украинские школы после осенних каникул могут перейти на дистанционное обучение
17:30 Криштиану Роналду заразился коронавирусом