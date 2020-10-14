Сборная Украины выиграла важный матч Лиги Наций УЕФА против Испании

В Киеве на "Олимпийском" сборная Украины играла матч Лиги Наций УЕФА против сборной Испании.
Первый матч на выезде сине-желтые проиграли с разгромным счетом. Андрей Шевченко и его штаб провели работу над ошибками и в домашнем матче фланги испанцев хоть и были активны, но не приносили существенной опасности. Со стартового свистка испанцы забрали мяч себе, к чему были готовы украинские футболисты, которые выдали чуть ли не лучший свой матч в обороне.
Во втором тайме испанцы продолжили наседать на ворота Бущана, который уже показал несколько ярких сейвов. Украинцы редко получали шанс в контратаке. Но одна из таких получилась на самом высоком уровне. Бущан выбил мяч на правый фланг, откуда Караваев головой сбросил мяч на Ярмоленко. Андрей спокойно развернулся и отдал на ход Цыганкову, который из-за штрафной пробил мимо Де Хеа.
В группе D Швейцария и Германия сыграли вничью 3:3. После 4-го тура испанцы удерживают лидерство с 7 баллами. У Германии и Украины по 6 очков, у Швейцарии - 2 балла.
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