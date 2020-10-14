Политика О чем Зеленский два часа говорил с представителями секретной службы разведки Британии

2020-10-14 10:43 255

Президент Украины сообщил, что во время встречи с представителями Секретной службы разведки МI-6 в рамках его недавнего визита в Великобританию обсуждалась проблема дезинформации и фейковых новостей, а также помощь и защита суверенитета и территориальной целостности Украины.

"У нас была встреча в офисе МI-6. К сожалению, не всю информацию я могу говорить. То есть это государственные дела. Я прочитал о том, что пишут о содержании этой встречи. Во-первых, там было другое содержание на этой встрече", - отметил Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, из всего объема вопросов с двухчасовой встречи с представителями МI-6 большинство составляла информация о помощи и защите суверенитета и территориальной целостности Украины, однако подробности рассказать президент отказался.

Также Владимир Зеленский сообщил, что одна из тем, которые обсуждались на встрече, касалась противодействия дезинформации и фейковых новостией.

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