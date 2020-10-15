Коронавирус В США срочно остановили разработку вакцины от covid-19 на на основе антител

2020-10-15 09:14 237

Уже вторая крупная американская компания Eli Lilly приостановила клинические испытания препарата против коронавируса.

Как сообщает Reuters, компания занимается разработкой сыворотки на основе антител - аналога препарата Regeneron, который давали президенту США Дональду Трампу во время лечения.

"Независимый совет по мониторингу данных из предосторожности рекомендовал объявить паузу в наборе добровольцев", - заявила представитель компании Молли Маккалли.

Она отметила, что таким образом компания заботится об участниках исследования.

"Lilly поддерживает решение независимого совета, принятое в целях заботы о безопасности пациентов-участников исследования", - говорит Маккалли.

Напомним, вчера стало известно, что американская компания Johnson&Johnson срочно остановила предоставление доз своей вакцины от COVID-19 участникам испытаний из-за неизвестной болезни у добровольца.

"Мы временно приостановили дальнейшую раздачу доз вакцины от вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19 в рамках всех наших испытаний, включая третью фазу, из-за необъяснимого заболевания у участника испытаний", - говорится в пресс-релизе.

В настоящее время изучается состояние заболевшего. Дополнительная информация о его здоровье будет опубликована после сбора всей необходимой информации.

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