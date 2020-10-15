Коронавирус Власти Норвегии будут бесплатно выдавать гражданам вакцину против COVID-19

2020-10-15 08:12 243

Правительство Норвегии бесплатно будет предоставлять вакцину против коронавируса COVID-19 своим гражданам. Это станет частью национальной программы вакцинации в стране.

Как сообщает Reuters, Норвегия является частью единого европейского рынка, но не является членом Евросоюза. Тем не менее, страна получит доступ к вакцинам, которые ЕС приобретет путем соглашений, заключенных с фармацевтическими компаниями.

"Мы хотим, чтобы как можно больше людей получили возможность иметь безопасную и эффективную вакцину. Вот почему вакцинация будет бесплатной", – отметила глава правительства Норвегии Эрна Солберг.

Также отмечается, что Швеция, государство-член ЕС и сосед Норвегии, закупит больше вакцин, чем нужно, а потом продаст излишек Норвегии.

"На сегодняшний день ЕС заключил соглашения с тремя разными производителями вакцин и ведет переговоры о подобных соглашениях с несколькими другими производителями. Норвегия охватывается этими соглашениями путем договора о перепродаже со Швецией", – говорится в сообщении правительства Норвегии.

Напомним, в Норвегии выявлено около 16 тыс. случаев коронавируса. Выздоровели около 12 тысяч пациентов, скончались – 277 человек. За последние 14 дней в Норвегии самый низкий уровень заражения в Европе.

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