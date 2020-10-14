Новые правила карантина: как будем жить, учиться и работать

Карантин в Украине продлили до 31 декабря 2020 года. С 15 октября школьников рекомендуется отправить на каникулы. Кроме того, внесены изменения в критерии отнесения административных зон в "красную зону" карантина.
Соответствующий документ опубликован на правительственном портале.
Как регионы будут распределяться по зонам карантина
Если в регионе в течение пяти дней подряд занято от 50 до 70% больничных коек или проводится меньше 48 тестов на 100 тыс. населения, то такой регион относят в "оранжевую зону".
Деление на зоны карантина по уровню заболеваемости
Карантин 2020 - что запрещено
Запрещено проведение массовых (культурных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий с участием более 50 человек, а также работа кафе и ресторанов с 22:00 до 07:00.
В "желтой зоне" запрещены мероприятия с участием более 30 человек, в "оранжевой" - более 20 человек.
В административных зонах с "зеленым", "желтым" и "оранжевым" уровнями разрешено проведение спортивных мероприятий национальных сборных команд Украины и футбольных клубов без зрителей. При этом международные матчи могут проводиться с болельщиками по отдельному согласованию с Минздравом.
Как будет проходить обучение в школах и ВУЗах
Согласно постановлению, школам рекомендуется установить каникулы с 15 до 30 октября. После этого возможен переход на дистанционное и смешанное обучение с учетом эпидемической ситуации.
ВУЗам и училищам рекомендуется перейти с 15 октября по 15 ноября 2020 на дистанционную форму обучения с выездом студентов из общежитий.
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