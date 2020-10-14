Коронавирус Новые правила карантина: как будем жить, учиться и работать

2020-10-14 19:30 153

 

Карантин в Украине продлили до 31 декабря 2020 года. С 15 октября школьников рекомендуется отправить на каникулы. Кроме того, внесены изменения в критерии отнесения административных зон в "красную зону" карантина.

Соответствующий документ опубликован на правительственном портале.

Как регионы будут распределяться по зонам карантина

Если в регионе в течение пяти дней подряд занято от 50 до 70% больничных коек или проводится меньше 48 тестов на 100 тыс. населения, то такой регион относят в "оранжевую зону".

Деление на зоны карантина по уровню заболеваемости

  • "желтая" зона - от 40 до 160 случаев (Киев, районы и города до 70 тысяч жителей) и от 40 до 120 случаев (районы и города более 70 тысяч жителей) на 100 тысяч населения;
  • "оранжевая" зона - от 160 до 320 случаев (Киев, районы и города до 70 тысяч жителей) и от 120 до 320 случаев (районы и города более 70 тысяч жителей) на 100 тысяч населения;
  • "красная" зона - более 320 случаев на 100 тыс. населения.

Карантин 2020 - что запрещено

Запрещено проведение массовых (культурных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий с участием более 50 человек, а также работа кафе и ресторанов с 22:00 до 07:00.

В "желтой зоне" запрещены мероприятия с участием более 30 человек, в "оранжевой" - более 20 человек.

В административных зонах с "зеленым", "желтым" и "оранжевым" уровнями разрешено проведение спортивных мероприятий национальных сборных команд Украины и футбольных клубов без зрителей. При этом международные матчи могут проводиться с болельщиками по отдельному согласованию с Минздравом.

Как будет проходить обучение в школах и ВУЗах

Согласно постановлению, школам рекомендуется установить каникулы с 15 до 30 октября. После этого возможен переход на дистанционное и смешанное обучение с учетом эпидемической ситуации.

ВУЗам и училищам рекомендуется перейти с 15 октября по 15 ноября 2020 на дистанционную форму обучения с выездом студентов из общежитий.

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