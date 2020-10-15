Экономика Из-за ситуации в США на мировых рынках начала быстро дорожать нефть

2020-10-15 15:45 234

Мировые цены на нефть эталонных марок умеренно растут на новостях о существенном снижении запасов в США на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные торгов утром в четверг, 15 октября.
Так, декабрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICEFutures подорожали на $0,03 (0,07%) – до $43,35 за баррель. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $0,87 (2,1%).

Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась на $0,04 (0,1%) – до $41,08 за баррель. В четверг фьючерсы выросли в цене на $0,84 (2,1%). Спред между актуальными контрактами на марки Brentи WTI составляет $2,27 в пользу Brent.

Накануне Американский институт нефти сообщил, что запасы нефти в США на неделе упали на 5,4 млн баррелей. Запасы бензина сократились на 1,5 млн баррелей, дистиллятов – на 3,9 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 2,2 млн баррелей.

Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах энергоносителей в стране сегодня вечером.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на S&P Global Platts, сдерживающим фактором для нефтяных цен является прогноз спроса, который остается неблагоприятным из-за пандемии коронавируса.

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